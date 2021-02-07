BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca'dan “TRT payı SMA hastaları için kullanılsın” önerisine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, “TRT payı SMA hastaları için kullanılsın” önerisine, “Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir” karşılığını verdi.

Abone ol

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, SMA hastalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Mustafa Adıgüzel, önergesinde, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortaklaşa bir protokol düzenleyerek, elektrik faturalarına eklenerek vatandaştan toplanan TRT payını SMA hastaları için bir yardım fonuna dönüştürme girişiminiz olacak mıdır?” sorusunu yöneltti.

Koca'dan Adıgüzel'e yanıt
Önergeyi yanıtlayan Fahrettin Koca, “SMA hastası çocuklarımız için güncel ve işe yaradığı tespit edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Devletimiz bilimsel olarak etkinliği kabul edilen her tedaviyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunmaya devam edecektir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası küfürlü tezahürat
İstanbul'da korona vakaları koptu gidiyor! Bilim Kurulu Üyesi: Yakında yeni bir zirve yapacak
Potanın Perileri, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda
Filyasyon ekipleri tespit etti! Rize’de pozitif vakalılar, cenazeye katılmış, taziyeye gitmiş
Kadıköy'de 30 sezon sonra bir ilk
Fenerbahçe'den iptal edilen gol kararına tepki
Kafe restoran desteği başlıyor! Ödeme tek seferde yapılacak
İşte Türkiye'nin normalleşeceği tarih! Koronavirüse karşı küresel bağışıklık ne zaman?
İzmir'de başörtülü kadını belediye otobüsünde "Nasıl başörtüsü giyebilirsin" diye darp etti
Yolcu dolu otobüs TEM'de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı! Uçmasına ramak kaldı
Yorumlar