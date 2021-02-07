Manchester United, son dakikalarda yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı veren Manchester United, evinde Everton karşısında son dakikalarda 1 puana razı oldu.

Abone ol

Aralık ve Ocak ayı içinde yakaladığı ivme ile zirve yarışına ortak olan Manchester United, sahasında Everton ile karşılaştı.

Kırmızı Şeytanlar, son saniyelerine 3-2 önde girdiği karşılaşmada Everton'un golüne engel olamadı ve 90 dakika 3-3 sona erdi.

Man Utd, 24'te Cavani ve 45'te Fernandes'in golleriyle devreye 2-0 öne girdi. Everton, 49'da Doucoure ve 52'de James'in golleriyle maçı 2-2'ye getirmeyi başardı.

ManU, McTominay ile 70'te 3-2 öne geçti ancak son saniyelerde sahneye çıkan Calvert-Lewin, skoru 3-3 yapmayı başardı.

90 dakika sonunda 1 puana razı olan ManU, 45 puanla zirve yarışını sürdürdü. Everton ise 37 puanla 6. sırada kendine yer buldu. 47 puanlı Man City'nin ise liderliği devam etti.