Hangi okullar açılacak 2021 kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı açıklama yaptı ve okulların açılış tarihi hakkında son bilgiyi verdi. 15 Şubat'ta yani 2. dönem köy okullarının açılması gündemde. 1 Mart'tan itibaren ise vaka sayılarına göre "8 ve 12. sınıfların açılması için hazırlıklar başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak, yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor sorularının yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, " 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık." dedi. Öte yandan Erdoğan "8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. " ifadesini kullandı.

Yüz yüze eğitim ne zaman: Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."