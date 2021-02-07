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Juventus, Roma'yı rahat geçti

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Roma'yı 2-1 yendi.

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Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan iki takım kozlarını paylaştı. Ev sahibi Juventus, 13. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 69. dakikasında Romalı Roger Ibanez'in kendi kalesine attığı golle Juventus, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda Roma gol için yüklense de Juventus, başkent takımını 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu galibiyetle Juventus, puanını 42'ye çıkarttı ve Roma'yı geçerek 3. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Konuk Roma ise bu sezonki 5. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 40 puanla 4. sıraya geriledi.

Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 86. dakikada Alex Sandro'nun yerine oyuna dahil oldu.

DİĞER SONUÇLAR
Ligde oynanan diğer müsabakalarda, Atalanta 3-0 öne geçtiği maçta Torino ile 3-3 berabere kaldı.

Sassuolo ise konuk ettiği Spezia'ya 2-1 yenildi. Sassuolo'nun kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür 90 dakika mücadele ederken, Kaan Ayhan görev almadı.

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