Rıdvan Dilmen, Muhammed olsa, Fenerbahçe şampiyon olur

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın santrforu Muhammed Fenerbahçe'de olsa, Fenerbahçe rahat şampiyon olur." dedi.

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...

Maçın bütün gidişatını Galatasaray belirledi. Sarı-kırmızılı takım, çubuklu takıma karşı daha oynamasını bilen bir görüntüdeydi. Fenerbahçe'nin 3 tane hücum oyuncusunu al birini, vur diğerine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamadı.

Mustafa Muhammed, yazın Emre Belözoğlu'nun listesinde 2. sıradaydı. Onu görünce, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış, Galatasaray'da iş yapar. Tam kuvvetli olunca başka olur, çok önemli transfer, tebrik etmek lazım. Fenerbahçe’nin problemi kuvvetsiz forvetleri. Aylardır oynamayan Sosa, en iyilerden bir tanesi. Nazım Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusuydu. İkinci yarıda da Ozan.

''Mohamed Fenerbahçe'de olsa, Fenerbahçe rahat şampiyon olur''

Mesut oyuna girince de bir kalite gördük. Gole kadar beğendim Galatasaray’ı. Maçın en iyisi Donk, Taylan ve Mohamed. Muslera’yı artık saymıyorum. Mesut bir pozisyon dışında hiç pas hatası yapmadı. ‘Ben futbolcuyum’ diyor. Sadece yeteneği yetti topu orada tutmak için. Skor için demiyorum. Galatasaray'ın santrforu Mohamed Fenerbahçe'de olsa, Fenerbahçe rahat şampiyon olur.

''3'ü de penaltı değil''

Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek lazım, iyi maç yönetti. 3 tane kritik pozisyon var, Cisse, Linnes ve Donk'un pozisyonu. 3'ü de penaltı değil.

Bu maç geride kaldı, Galatasaray çok çok değerli, 2 yıl üst üste Kadıköy’de maç kazanmış oldu.

''Maçın kahramanı Mustafa, maçın gizli kahramanı Taylan''

Galatasaray'ı gole kadar beğendim. En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di. Muslera'yı zaten saymıyorum, zaten bunları çıkarırdı. Galatasaray aman aman mı oynadı, Arda hemen hemen yoktu, Belhanda birkaç iş yaptı. Kaleci, Donk, Taylan ve Muhammed omurgası iyi oynadı. Maçın kahramanı Mustafa, maçın gizli kahramanı Taylan. Fenerbahçe'de direnenler Sosa, Nazım ve biraz da Sosa. Bugün çıkacak her sonuç normaldi. Fenerbahçe, beraberliğe sevinecekti.

''Galatasaray'da Falcao düşünsün''

Fenerbahçe Gustavo'yu, İrfan Can'ı bir an önce düzeltmezse işi çok zor. Fenerbahçe, santrforsuz oyuna yönelmeli. 3-4 santrfor var, benzer oyuncular. Galatasaray'da Falcao düşünsün, şu Mustafa'yı kesemez. Galatasaray çok anlamlı bir galibiyet elde etti.





