BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  YEREL

Şemdinli-Yüksekova kara yolu kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı

 HAKKARİ'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlatırken, Şemdinli Belediye Başkanı Tarih Saklı, kayaların indiği bölgede incelemelerde bulundu.

Abone ol

Hakkari’de 2 gün önce etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Yüksekova- Şemdinli yolunun 8'inci kilometresindeki Şapatan Geçidi'nde, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yol, kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ile İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle kayaların kapattığı iki ilçe arasında ulaşımı sağlayan kara yolunu açmak için çalışma başlatıldı. Düşen kayalar, yol güzergahında geçen telefon direklerine de hasar verdi. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bölgede incelemelerde bulunup, yol çalışması ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirmişti! Beşizler 10 aylık oldu
Juventus, Roma'yı rahat geçti
Kış gelmeden bahar geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İlker Koç uyardı
13 Şubat'ta ne kandili var Diyanet 2021 dini günler
Manchester United, son dakikalarda yıkıldı
Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra: Boğaziçi'nden 2017 yılında emekli oldum
Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya kimdir mesleği ne?
Fahrettin Koca'dan “TRT payı SMA hastaları için kullanılsın” önerisine yanıt
Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası küfürlü tezahürat
İstanbul'da korona vakaları koptu gidiyor! Bilim Kurulu Üyesi: Yakında yeni bir zirve yapacak
Yorumlar