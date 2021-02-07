Şemdinli-Yüksekova kara yolu kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlatırken, Şemdinli Belediye Başkanı Tarih Saklı, kayaların indiği bölgede incelemelerde bulundu.

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Hakkari’de 2 gün önce etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Yüksekova- Şemdinli yolunun 8'inci kilometresindeki Şapatan Geçidi'nde, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yol, kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ile İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle kayaların kapattığı iki ilçe arasında ulaşımı sağlayan kara yolunu açmak için çalışma başlatıldı. Düşen kayalar, yol güzergahında geçen telefon direklerine de hasar verdi. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bölgede incelemelerde bulunup, yol çalışması ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.