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Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a olay sözler! Ekrana yansıdı

Süper Lig'in 24.hafta mücadelesinde Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin hırçın sol beki Caner Erkin'in bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır'a söyledikleri ekrana yansıdı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

'Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun'
Bir pozisyon sonrası sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin'in Cüneyt Çakır'a "Avrupa'da gram böyle karar vermezsin hocam. Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun." dediği duyuldu.

Son dakikada sarı kart gördü
Maç içerisinde agresif bir görüntü çizen Caner Erkin, 90+9'da Mustafa Muhammed'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

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