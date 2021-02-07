Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gerginlik: Başkanım ayıp ediyorlar

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası protokol tribününde gerginlik yaşandı. Sarı kırmızılı yönetici ve kulüp üyelerinin tezahüratları sonrası gerilen ortamı, Ali Koç yatıştırdı.

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Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

Hakem Cüneyt Çakır'ın 9 dakika uzatma verdiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası iki kulübün yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuları bitiş düdüğünün ardından Ülker Stadı'ndaki boş deplasman tribününün önünde sevinç gösterisi yaptığı sırada, protokol tribünündeki sarı kırmızılı yöneticiler ve kulüp üyeleri de büyük coşku yaşadı.

Ortam gerildi

Protokol tribününde yer alan sarı kırmızılılar, 'Re re re ra ra Cim bom bom' diye tezahürat yapıp şarkılar söylemeye başladı. Tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alan Fenerbahçeliler bu tezahüratlara tepki gösterince ortam bir anda gerildi. Bunun üzerine devreye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç girdi.

'Başkanım, arkadaşlarınız ayıp ediyor'

Karşılaşmayı yönetici arkadaşlarıyla birlikte aynı tribünden izleyen Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yanına giderek, "Başkanım, arkadaşlarınız ayıp ediyor. Bizim stadımızda tezahürat yapıyorlar. Olmuyor. Bize dostluktan bahsediyorsunuz oyuncularınız küfrederek içeri giriyorlar" ifadelerini kullanarak serzenişte bulundu. Albayrak'ın "Biz dostuz" karşılığına cevap veren Koç, "Böyle mi dost olunuyor? Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz" diyerek tepkisini sürdürdü.

'Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın'

Ali Koç, olayla ilgili olarak, 'Çirkin görüntülere müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve içeri gitmelerini rica ettik. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yapar ve tepki görürsen de anlayışla karşılayacaksın. Mustafa (Cengiz) başkan da anlayışla karşıladı' dedi.