Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, ''Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz.'' dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

'Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz'

Derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sosa, "Öncelikle takıma döndüğüm için mutluyum. Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz. Bu maçta beklenti yüksekti, taraftarlarımızın bize destekleri de fazlaydı. Takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarmalıyız ona bakmamız lazım." diye konuştu.