Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş'ı solladı Fenerliler çileden çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı ama yüzü gülmedi. Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi

Mesut Özil, Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı. Maça yedekler arasında başlayan dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu, 63. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi. Mesut Özil, Galatasaray karşısında 27 dakikada 33 kez topla buluştu. Ozan Tufan'ın attığı fakat ofsayt nedeniyle iptal edilen golde ortayı Mesut Özil, bir frikik kullandı ancak Muslera'yı geçemedi.

Mert Hakan Yandaş neler yaptı?

Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, %92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Mert Hakan Yandaş'ı geride bıraktı!

Mesut Özil ise Mert Hakan'ın yerine girdikten sonra uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, %95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta açtı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

Beğeni topladı

Mesut Özil'in kısa süre içinde Mert Hakan Yandaş'ın istatistiklerini geride bırakması sosyal medyada da gündem olurken sarı lacivertli taraftarlar dünya yıldızının performansını beğeniyle karşıladı. Fenerbahçeliler ayrıca Mert Hakan'ı eleştirdi.