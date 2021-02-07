BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  SPOR

Eski boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks 67 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

ABD’de Las Vegas'ta yaşayan ve prostat kanseriyle mücadele eden Spinks, Cuma gecesi hayatını kaybetti. Alkol sorunu da olduğu açıklanan Spinks, 1978'de 15 rauntluk boks maçında sayıyla Muhammed Ali'yi yenerek ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı ve tarihe geçti .

Ali ve Spinks, yedi ay sonra New Orleans'taki Superdome'da ikinci bir maç için karşılaştı. Ali bu kez 72 bin rekor seyirci önünde sayıyla Spinks’i yendi. Spinks, Montreal'deki 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu. Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'de feci kaza; 11 yaşındaki kız çocuğu kalp masajıyla hayata döndürüldü
Ramazan Bayramı 2021 tarihi hangi gün başlıyor?
Muslera: Galibiyeti anneme armağan ediyorum
ABD’de bir adam evsizleri ön bahçesinde yaşamaları için davet etti
10 yaşındaki Selin Cebeci'nin ölümüyle ilgili davada karar çıktı! Acılı anne isyan etti
Zirveye Aslan pençesi
Bakanlıktan ebeveynler ve kuruluşlardaki personel için koronavirüs rehberi
Fahrettin Altun'dan '7 Şubat MİT Krizi' açıklaması
2022 maaşları ödemesi şubat ayında kaç para yatacak?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası gerginlik: Başkanım ayıp ediyorlar
Yorumlar