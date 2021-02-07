2021 Şubat kaç çeker Şubat kaç gün sürecek?

Şubat ayının ortalarına geldik, binlerce vatandaş bu sene şubat ayı kaç çeker, kaç gün sürecek araştırması yapıyor. şubat, 4 yılda bir 29 gün sürüyor. Peki, 2021 şubat ayı kaç gün sürecek?

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Şubat ayı sona yaklaşırken, “Bu yıl şubat ayı kaç çekiyor?” sorusu gündeme geliyor. Şubat ayı diğer aylardan farklı olarak aynı gün sayısına sahip değil. Yılın ikinci ayı olan şubat, 4 yılda bir 29 gün sürüyor. Peki, 2021 şubat ayı kaç gün sürecek? İşte 28 ve 29 gün çekmesinin nedeni…

Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı olan şubat, artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker. Yılın 12 ayından birisi olan şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Her 4 yılda bir 365 gün 6 saatten artan saatlerin toplamı 1 gün ediyor. Bu da Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün çekmesine sebebiyet veriyor. Yılın son iki basamağını 4'e tam bölünüyorsa 29, tam bölünmüyor ise 28 gün çeker.

2021 yılında şubat ayı 28 gün sürecek.

Hangi yıllarda şubat 29 çeker?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.