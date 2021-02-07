Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonunun (nitelikliliğinin) tamamlandığını duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonun tamamlandığını açıkladı.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı" dedi. Öte yandan yapılan çalışmalarla tüfeğin 400 gramdan fazla hafifleyerek yaklaşık ağırlığının 3 kilo 750 grama düştüğü belirtildi.