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İngiliz aşısı için çarpıcı araştırma: Mutasyona karşı sınırlı koruma

Dünya mutasyonlu koronavirüs kabusu yaşıyor. Öte yandan aşıların etkileri de tartışılmaya devam ediyor. AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının Güney Afrika varyantına karşı sınırlı koruma sağladığı tespit edildi. Mutasyona uyarlanmış aşının sonbahara hazır olabileceği belirtiliyor.

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Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği corona virüs aşısının, Güney Afrika varyantına karşı sadece "sınırlı koruma" sağladığı açıklandı.

NTV'de yer alan habere göre Witwatersrand ve Oxford Üniversiteleri, Güney Afrika'da görülen mutasyonlu virüse karşı AstraZeneca aşısının etkinliğine dair bir çalışma yaptı.

Veriler, aşının Güney Afrika varyantına karşı etkinliğinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi. AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, 2 binden fazla deneğin katıldığı çalışmada, aşı uygulanan hiçbir denek hayatını kaybetmedi ya da hastaneye kaldırılmadı.

Yeni uyarlama sonbahara

Ancak deneklerin büyük çoğunluğu sağlıklı bireylerden oluştuğu için, aşının, ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı etkisinin doğru tespit edilemediği belirtildi. Şirket, yeni varyanta uyarlanan aşının, ihtiyaç duyulması halinde sonbaharda teslimat için hazır olacağını açıkladı.

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