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Kayseri'den acı haber! Kovid tedavisi gören 30 yıllık polis memuru hayatını kaybetti

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 30 yıllık polis memuru Tekin Çiçek  hayatını kaybetti.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve Develi ilçesinde görev yapan Tekin Çiçek, ocak ayında yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çiçek, şikayetleri artınca 5 Ocak'ta Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. 30 yıllık polis memuru Çiçek, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Çiçek, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "İlçe Emniyetimizin kıymetli ismi başpolisimiz Tekin Çiçek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ilçe halkımız tarafından çok sevilen bir kişiydi. Kendisine rahmet yakınlarına ve polis teşkilatımıza sabır diliyorum" dedi.

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