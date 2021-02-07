KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'tuzak' deyip açıkladı: Türkiye buradan çekilirse...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM öncülüğünde Mart ayında düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu beş artı bir gayri resmi konferansı öncesi net konuştu. Federasyon önerisinin bir tuzak olduğunu belirten Tatar, "Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez. Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mart ayında yapılması planlanan 5+1 gayri resmi konferansını, iki devletli çözüm fikrini masaya getirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Federasyon gerçekçi değil. Federasyon uzun vadede sürdürülemez. Huzur isteniyorsa, kazan kazan anlayışı ile olmalı.” dedi. Bu öneriyi geçtiğimiz günlerde KKTC’yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a da anlattığını belirten Tatar, “ O da yeni bir anlayışın gelişmesini, ancak buna iki tarafın da onay vermesi gerektiğini söyledi. İngiltere de bir anlaşma olmazsa, Rumların da kaybedeceğini kabul ediyor” diye konuştu.

Federasyon teklifi bir tuzak

Türkiye ile KKTC’nin yüzde yüz fikir birliği içinde olduğuna dikkat çeken Ersin Tatar, federasyon önerisinin bir tuzak olduğunu anlattı. “Burayı Rumların hegemonyasına çevirirler, beklentileri de Türkiye’nin adadan gitmesi” uyarısında bulunan KKTC Cumhurbaşkanı “Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez” diye konuştu. “Anlaşma olması durumunda garantörlüğe gerek kalır mı” sorusuna ise, Tatar “Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” yanıtını verdi.

ABD sağduyulu hareket etmeli

Yeni ABD yönetiminin Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeliğine başvurusunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sıkıntımız var. Biden’in pozisyonu belli. Ancak iş ciddiye binince, umarım gerçekçi olurlar. Çünkü onların da menfaatleri var. Sohbetlerde ABD’li bürokratlar da bize hak veriyor. Bize hak vermeleri, Türkiye ABD ilişkileri açısından da önemli. Sağduyulu olmalarını umut ediyoruz” dedi.

Kapalı Maraş'ın açılması

Maraş’ın açılmasının tüm ezberleri bozduğunu anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen dört beş ayda 100 binden fazla insanının ziyaret ettiğini açıkladı.