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İstanbul'da eğlence merkezine baskın! Polisten kurtulmak için bakın nereye saklanmışlar

BAHÇELİEVLER'de koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olan ve eğlence mekanına dönüştürülen bir kafeye polis baskın yaptı. Polisin baskını sırasında bazı müşteriler koltuk arkası, Masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek gizlenmeye çalıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 5 Şubat Cuma günü, saat 23.15 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Kerim Çavuş Caddesinde bulunan bir kafenin açık olduğu bilgisi alındı.

Eğlence mekanına dönüştürülen kafeye baskın yapan polis, içeride kadınlı erkekli içeride içki içildiğini belirledi. Bazı müşterilerin polisten gizlenmek için koltuk arkası, masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek saklanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen içerideki 24 kişinin her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 TL'den olmak üzere toplam 76 bin 320 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapılırken, işyeri mühürlendi. 

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