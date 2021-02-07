İYİ Parti'de sular duruluyor mu? Meral Akşener görüşecek Koray Aydın ne yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni anayasa tartışmasıyla birlikte Meclis aritmetiğinde de elini güçlendiren "birlik, beraberlik" tablosunu korumak için parti içine dönük yeni bir "onarım" süreci için düğmeye bastı.

Akşener, kurultayın hemen ardından kendisiyle görüşen eski Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile 4,5 ay sonra yeniden görüşme kararı aldı. Akşener'in çağrısı üzerine Çıray Ankara'ya geldi. Görüşme bu akşam saat 17.00'de gerçekleşecek.

İyi Parti kulislerine göre, görüşmeden "İyi Parti'nin kurulduğu günlerden daha kötü bir dönemin yaşandığı bugünlerde, 'Barışmasını bilmeyenler küsmesin' denilen bir hareketten gelen Akşener ve Çıray'ın kurultay küskünlüğünün üzerine bir perde çekip, geçmişe takılmamak üzere yeniden birlikte yol yürüme kararlılığını ortaya koymaları" bekleniyor.

KORAY AYDINİ: AYTUNCUM YALANCISIN, ETKİSİZ ELEMANSIN

İYİ Parti'nin iki numaralı ismi Koray Aydın, 'oy verilmeyecekler listesi' nedeniyle kendisini eleştiren Aytun Çıray'a, “Sen bunun kongresine gitmemişsin, telefonuna çıkmamışsın, ayağına gelmemişsin. Aytun’cuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın yani? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran halinde." diye yüklenmişti. "Kimsenin telefonuna çıkmıyorsun, medya üzerinden siyasal zemin hazırlıyorsun." diyen Koray Aydın şöyle devam etti: "Bu delege bunları biliyor, görüyor… Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu; işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. ‘Millet İttifakını ben kurdum’ diyorsun. Bu ittifakı kuran Meral Akşener. Hakkaniyet denilen bir şey var…”