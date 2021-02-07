Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.
Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edi.
Kupa mesaisi başladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra pas yaparak başladıkları idmanın dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
Dimitris Pelkas'ın saha çalışmalarına başladığı, Marcel Tisserand'ın ise günü çift idmanla tamamlayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.