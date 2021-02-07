BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edi.

Kupa mesaisi başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra pas yaparak başladıkları idmanın dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas'ın saha çalışmalarına başladığı, Marcel Tisserand'ın ise günü çift idmanla tamamlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın yatırımcısını fena üzdü! Altın fiyatları için iki uzmandan kritik uyarılar
AÖL kayıt yenileme tarihleri son gün ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan "üçüncü dalga" uyarısı
Trafik kurallarına uymayan yayalar kaç para ceza ödeyecek?
TEM Otoyolu'ndaki feci kaza! Ölen kişi AK Parti ilçe yöneticisi çıktı
Kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para oldu 2021 ceza listesi
Korona bitmeden 'gizemli hastalık' patladı! Kısa sürede 15 kişiyi öldürdü alarm verildi
Kayseri'den acı haber! Kovid tedavisi gören 30 yıllık polis memuru hayatını kaybetti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'tuzak' deyip açıkladı: Türkiye buradan çekilirse...
Hafifleyen Milli Piyade Tüfeği göreve hazır! Tam 400 gram hafifletildi
Yorumlar