BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  SPOR

Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'de Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 57 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'e 134-132 mağlup oldu.

Abone ol

NBA'e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi. Mavericks'te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, Andrew Wiggins'in 22, Kent Bazemore'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Lakers iki uzatma sonunda kazandı
Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı.

Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Furkanlı 76ers kazandı, Cedili Cavaliers kaybetti
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 124-99 kaybetti.

Sonuçlar
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Milletvekili Tuba Çokal doktor önlüğünü çocuklar için tekrar giydi
Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
AÖL kayıt yenileme tarihleri son gün ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
Almanya’da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu: Yüzü ve saçları kanlar içindeydi
Trafik kurallarına uymayan yayalar kaç para ceza ödeyecek?
İYİ Parti'de sular duruluyor mu? Meral Akşener görüşecek Koray Aydın ne yapacak?
TEM Otoyolu'ndaki feci kaza! Ölen kişi AK Parti ilçe yöneticisi çıktı
Kırmızı ışıkta geçme cezası kaç para oldu 2021 ceza listesi
Korona bitmeden 'gizemli hastalık' patladı! Kısa sürede 15 kişiyi öldürdü alarm verildi
Kayseri'den acı haber! Kovid tedavisi gören 30 yıllık polis memuru hayatını kaybetti
Yorumlar