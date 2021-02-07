Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'de Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 57 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'e 134-132 mağlup oldu.Abone ol
NBA'e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi. Mavericks'te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, Andrew Wiggins'in 22, Kent Bazemore'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.
Lakers iki uzatma sonunda kazandı
Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı.
Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
Furkanlı 76ers kazandı, Cedili Cavaliers kaybetti
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.
Cleveland Cavaliers ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 124-99 kaybetti.
Sonuçlar
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114
Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129