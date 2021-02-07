AK Parti Milletvekili Tuba Çokal doktor önlüğünü çocuklar için tekrar giydi

Göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, doktor önlüğünü bu kez Gündoğmuşlu çocuklar için giydi. Gündoğmuş Devlet Hastanesi’nde tam gün mesai yapan Dr. Tuba Vural Çokal göz taraması yaptı. Hastalar ile tek tek ilgilenen Milletvekili Çokal: “Hem göz muayenelerini yaptık hem de bol bol sohbet ettik. Göz taramalarımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz” dedi.

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AK Parti’nin doktor Milletvekili Tuba Vural Çokal, önlüğünü giydi ve Gündoğmuş Devlet Hastanesi’nde gün boyu göz taraması yaptı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ile birlikte gerçekleştirilen göz taramasında ilçede yaşayan çocuklar ve yaşlıları muayene edildi. Gün boyu Gündoğmuş Devlet Hastanesi’nde mesai yapan Dr. Tuba Vural Çokal, öğle yemeğini hastanenin yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte yiyerek sohbet etti. Sağlık çalışanlarından bilgi alan Çokal kendisine iletilen talepleri not alarak ilgili makamlara ve birimlere iletti.

Göz taraması hakkında bilgi veren Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal: “Göz taraması fikri, geçtiğimiz günlerde Gündoğmuş’a yaptığımız bir ziyarette gündeme geldi. Belediye Başkanımız sayın Mehmet Özeren ile planladık. Başkanımız gerekli duyuruları yaptı. Biz de doktor önlüğümüzü giydik, devlet hastanemizde tam gün mesaimizi yaptık. Göz rahatsızlığı olan çocuklarımızı, büyüklerimizi ve hemşehrilerimizi muayene ettik.” dedi.

Bir doktor için çocukların yeri başkadır

Çocuklarla bol bol sohbet ettiğini ifade eden Milletvekili Çokal: “Bugünü özellikle çocuklarımıza ayırdık. Göz muayenelerini yaptık, sohbet ettik. Bir doktor için çocukların yeri başkadır. Bir çocuğun hayata daha güzel bakabilmesine fayda vermenin mutluluğu tarif edilemez. Onlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Enerjileri sizi etkisi altına alır. Kaç kişiyi muayene ederseniz edin yorgunluk hissetmezsiniz. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. COVID-19 en çok onları etkiledi. Sınıflarından, arkadaşlarından uzak kaldılar. Diledikleri gibi oyun oynayamıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceğini açıklaması onları çok mutlu etmiş.” diye konuştu.

Çocukları sevindiren hediye

Muayene ettiği çocuklara satranç takımı hediye eden Milletvekili Çokal: “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın satranç sporunun yaygınlaştırılması için hazırlattığı satranç takımlarını da çocuklarımıza ulaştırdık. COVID-19 sonrasında hep birlikte oynamak üzere de sözleştik. Bu güzel hediyeler için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Yavuz Gürhan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Çokal sözlerini şöyle sürdürdü: “Gün boyu bizi yalnız bırakmayan, göz taramalarımızın her aşamasında yanımızda olan Gündoğmuş Belediye Başkanımız Mehmet Özeren’e, İlçe Başkanımız Ali Arslan'a, gerçekleştirdiğimiz göz taramasına her türlü desteği veren İl Sağlık Müdürümüz Ünal Hülür’e, Gündoğmuş Devlet Hastanesi Başhekim Vekilimiz Hacer Özcan’a, Hastane Müdürümüz Ünal Dere’ye, hastane personelimize ve tüm imkanları ile yanımızda olan Mustafa Evli'ye teşekkür ediyorum.”