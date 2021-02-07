Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u kolay geçti

Fenerbahçe Beko, 20'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 80-67 yendi.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 20'nci hafta mücadelesinde deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Aliağa Petkimspor'u 80-67 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 20'nci maçında 15'inci galibiyetini alıp 35 puana ulaşırken, Petkimspor 7 galibiyette kalıp 27 puana yükseldi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Fenerbahçe'den Perez oldu.

İlk periyotta Brown ve Ulanovas'la skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyreği üstün bitirdi: 15-24. İkinci çeyreğe Wimbush'un sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip farkı 4 sayıya (20-24) indirirken, Fenerbahçe Perez ve O'Quinn'in sayılarıyla üstünlük kurarak farkı (22-34) yeniden çift hanelere çıkardı. Kalan bölümde Ege'nin orta mesafe şutları ve Ray'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan Aliağa Petkimspor, farkı tekrar eriterek soyunma odasına 3 sayı geride girdi: 40-43.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Petkimspor İlkan'ın 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasını engellerken, pota altında O'Quinn'in sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler son bölüme 7 sayı önde girdi: 52-59. Final periyodunda Melih ve Perez'in sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 13 sayı farkla galip ayrıldı: 67-80.