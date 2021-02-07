Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021? MEB 2. dönem okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından bazı okullar için uzaktan eğitim devam edecek. 1 Mart itibariyle de birçok alanda yüz yüze eğitime geçiş yapılacak. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin peş peşe açıklamalar gelmişti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek, ikinci dönem okullar ne zaman başlayacak?

Abone ol

Uzaktan eğitim modeli ile geçen ilk dönemin ardından öğrenciler 3 haftalık sömestr tatilini sürdürüyor. Yarı yıl tatilinin bitmesi ile birlikte öğrenciler 15 Şubat tarihinde ders başı yapacak. Okulların açılması için çalışmalar devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esasları belirleyerek illere gönderildi.

Karnelerini alarak yarı yıl tatiline giren öğrenciler bu süreçte hem eksikliklerini kapatıyor, hem de yoğun geçen bir dönemin ardından dinleniyor. MEB’den yapılan açıklamada “İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek” denildi.

Sömestr tatili ne zaman bitiyor:

Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat'ta sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak:

* Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak.

* 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Haftada kaç gün yüzyüze eğitim yapılacak:

Usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:* Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

* 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Öğrenciler sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacak:

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

* Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

* Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

* Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

* İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.