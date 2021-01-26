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Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu dövizle bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

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2021 yılı Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Peki Yeni Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu? Dövizle bedelli askerlik ücreti kaç para? İşte merak edilenler...

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerlerini ve dönemlerini geçen cuma günü açıklarken, bedelli ücreti de yeniden hesaplandı. Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı. 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti böylece bir yılda yüzde 13.50 zamlanmış oldu.

2021 Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır ?
ücreti karşılığı askerlik yapmak isteyenler e-devlet kapısı üzerinden TC. kimlik numaraları ve  geçerli e-devlet şifreleri ile giriş yaparak arama kısmına  MSB Milli Savunma Bakanlığı yazarak, MSB’nin tüm hizmetlerine ulaşabilir. Bu hizmet sayfası üzerinden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayarak açılacak olan yeni sayfada ki “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra paralarını yatırabilecekler.

Bedelli askerlik  başvuru şartları nelerdir?
Bedelli askerlik yapmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken başvuru şartları şu şekildedir.

- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Askerlik şubelerine başvuruda bulunmak,
- Ücretini istenilen şekilde ödemek,
- 21 gün hizmet süresini tamamlamak.

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