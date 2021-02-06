Altında şok düşüş! Altın uzmanı İslam Memiş'ten 'satmayın' uyarısı yakında fırlayacak

"Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır" diyen altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün geçeci olduğunu söyledi. Memiş, altında agresif yükselmenin başlayacağı uyarısı yapıp "Sakın panik satışı yapmayın" dedi.

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Altın fiyatlarındaki bu gerilemenin geçici olduğunu belirten altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, yakın bir tarihte altın fiyatlarının yukarı doğru ataklar yapacağını söyledi. Memiş, "Altın fiyatlarındaki baskınlanmanın geçeci bir süreliğine olduğunu, bu düşüşlerin altın borcu olan, düğün yapacak ya da altına ihtiyacı olan yatırımcısına da çok iyi alım fırsatları vereceğini söyleyebiliriz" dedi. İşte İslam Memiş'ten altın ne zaman yükselecek sorusuna verdiği cevaplar ve tüyolar...

Yakın zamanda yukarı atak yapacak

- Altın fiyatlarındaki bu gerileme geçici. Yakın bir tarihte altın fiyatlarının yukarı doğru ataklar yapacak.

- Özellikle bu düşüş sürecinde altın yatırımcılarının panik satışı yapmaması önemli.

- Kısa vadele al-sat yapan altın yatırımcısının tekrar dolarla işlem yapmasını tavsiye ederim. En azından hem açıkta kalmıyorlar hem de ellerindeki emtianın miktarını biraz daha artırabiliyorlar.

Gram altın geçen hafta 29 lira kaybettirdi

- Geçen hafta özellikle altının gram fiyatında yaşanan düşüşler de çok dikkat çekiciydi. Altının gram fiyatının 437 lira seviyesinden 408 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük.

- Gram altının 29 lira, altının ons fiyatının değer kayıpları negatif seyrin korunmasına neden oldu. Özellikle gram altın TL fiyatında yaşanan bu düşüşlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi dolar kurunda yaşanan düşüşlerdi.

Gram altın 400 liranın altına iner mi?

- Dolar kurunun 7.10 lira seviyesinin altına gerilemesi, gram altında düşüşlerin daha hızlanmasına neden oldu.

- Şimdi kritik destek seviyelerimiz var. 400 lira seviyesi. Şimdi soru şu: 400 lira seviyesi aşağı yönlü kırılacak mı?

- Bu sorunun cevabını dolar/TL kurunda arayacağız. Dolar kurunda 7 lira seviyesinin altına sarkmalar gerçekleşirse gram altın fiyatında 400 liranın altında bir fiyatlama görebiliriz.

Gram altında düşüş devam etmez

- Ancak bu fiyatlamalar karşısında altın yatırımcısının daha sakin, alımlarını artırması, maliyetlerini biraz daha azaltmak için tekrar ekstradan bir alım pozisyonu aması gerektiğini de hatırlatalım.

- Özellikle gram altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerin orta ve uzun vadede yatırımcısına çok iyi fırsatlar sunduğunu da unutmayın.

Gram altın yazın 540 lira! İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." demişti.

Altın fiyatları neden tekrar yükselir?

- Çünkü düşük faiz oranları dünya genelinde Merkez bankaları tarafından uygulanmaya devam ediliyor. Bol likidite var, teşvik paketleri ardı ardına geliyor. Jeopolitik riskler tarafında da çeşitli riskler yaşanabilir.

- Aslında altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyen birçok faktörün piyasada fiyatlanmaya devam ettiğini de gözlemliyoruz.

- Önemli olan bol likidite ile ucuz fiyattan altın toplayan büyük yatırımcılar olduğunu, özellikle bu tuzak piyasada korku ve panikle elindeki altını satmaması gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyorum.

Yakın bir gelecekte agresif yükselmeler...

- Yakın bir tarihte emtia fiyatlarında yaşanacak agresif yükselişler hiç bir zaman eskisi kadar alım fırsatı vermeyeceğini de anımsatmak isterim.

- Altın fiyatlarındaki baskınlanmanın geçeci bir süreliğine olduğunu, bu düşüşlerin altın borcu olan, düğün yapacak ya da altına ihtiyacı olan yatırımcısına da çok iyi alım fırsatları vereceğini söyleyebiliriz.