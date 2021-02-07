Abdulhamit Gül: Kumpaslara asla geçit vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz“ dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün Türk siyasi tarihinin kayıtlarına '7 Şubat MİT Krizi' olarak düşen kumpasın 9'uncu yıl dönümü olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “7 Şubat 2012’de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz“ dedi.