BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  YEREL

Çorum'da feci olay! 4’üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

ÇORUM’da 5 katlı binanın 4’üncü kat penceresinden düşen 57 yaşındaki Nejla Akmaz kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Polis, Akmaz'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Abone ol

Feci olay, saat 13.30 sularında  Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4'üncü Sokak’ta bulunan Çelik Apartma’ında meydana geldi.

Nejla Akmaz, 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Akmaz'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Akmaz'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP’den istifa eden Esra Seba Oğul: Beni bu şekilde ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz!
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 78 milyonu geçti
Abdulhamit Gül: Kumpaslara asla geçit vermeyeceğiz
Leipzig - Liverpool maçının yeri değişti
Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu dövizle bedelli askerlik ücreti
Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor! 28 günde geri sayım
Erzurumspor kaçtı Kayserispor kovaladı
Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021? MEB 2. dönem okullar ne zaman açılacak?
Fatih Terim 'Küfür ediyorlar' demişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek
Yorumlar