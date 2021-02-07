Zirve yapacak! Kuyumcular kısıtlamaya denk gelen Sevgililer Günü'ne özel izin bekliyor

İSTANBUL Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, tüketici alışveriş eğilimlerinin, halkın özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yaptığını gösterdiğini belirtti. Atayık, "Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi günü ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara'dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir." dedi.

Abone ol

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü başta olmak üzere özel günler ve zaman dilimlerinin, kuyumculuk sektörünün yıllık ticaret hacminin yüzde 25-30'unu kapsadığını bildirdi.

Özellikle Sevgililer Günü nedeniyle 1 hafta-10 gün öncesinde piyasada alışveriş hareketliliğinin başladığını ifade eden Atayık, bu nedenle 14 Şubat tarihinin, kuyumcular için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilerin ve perakende mağazaların, bu yıl da Sevgililer Günü için aylar öncesinden "salgın yokmuş gibi" en yeni, güncel ve her bütçeye uygun takıları vitrine dizmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiğini aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Özellikle bu zor günlerde sevdiklerimizi, değerini nesiller boyu koruyan hediyelerle mutlu etmek daha önemli hale geldi. Kuyumcu markalarımız da her özel gün öncesinde olduğu gibi reklam kampanyalarıyla talep oluşturmak için çaba harcıyor. Yılbaşı alışverişinin beklentilerin çok altında kalması Sevgililer Günü'nü kuyumcularımız için daha önemli hale getirdi. Salgın nedeniyle tarihinin en kötü yılını geçiren ve yılbaşı alışverişinde de istediği ticari hacmini yakalamayan sektörümüz için 14 Şubat Sevgililer Günü, piyasaların hareketlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Kuyumcular, bu nedenle dört gözle 14 Şubat tarihinden ticari anlamda çok büyük beklentiler içerisine girdi. Altın fiyatlarında kasım ayından beri süren düşüş trendi, Sevgililer Günü alışverişiyle ilgili olumlu beklentileri destekliyor.

"12 Şubat'ta altın takı ve mücevher alışverişinde hareketliliğin zirve noktasına ulaşmasını öngörüyoruz"

Mustafa Atayık, kuyumcuları düşündüren tek konunun, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonu kısıtlamalarının olduğu pazar gününe denk gelmesi olduğunu belirterek, "Tüketici alışveriş eğilimleri de gösteriyor ki halkımız, özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yapıyor.

Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi günü ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara'dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir.

Böyle bir karar, salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında iç ve dış piyasadaki kısıtlamalar ve fuarların yapılmaması nedeniyle ellerinde 5 milyar doları aşkın stok bulunduran kuyumcu meslektaşlarımız için nefes alma imkanı verecektir." diye konuştu.

Kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında marketler ve fırınların açık olduğunu anımsatan Atayık, "Özel izinle vatandaşlarımız da yürüyüş mesafesindeki mahalle kuyumcusuna giderek hem alışverişe katkı sağlayabilir hem de sevdiklerini mutlu edebilir." dedi.

Atayık, bu yıl kuyumcu mağazalarında kısıtlamalar nedeniyle alışveriş trafiğinin 13-14 Şubat yerine 11-12 Şubat'ta yoğunlaşmasını beklediklerini ifade ederek, "Özellikle 12 Şubat Cuma günü altın takı ve mücevher alışverişinde hareketliliğin zirve noktasına ulaşmasını öngörüyoruz. Kuyumcular olarak sevgililer için alışveriş bayramını 12 Şubat Cuma günü kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.