Altın düştü, düğün yapacaklar kuyumculara koştu! Uzmanı uyardı: Altın tekrar zirveyi görecek
Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı üzerken, borcu olanlara ve düğün yapmak isteyenlere yaradı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani, Kont vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Şimdi altın almanın tam zamanı, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında inanılmaz bir artış olacak" dedi.
2020 yılında altın fiyatları rekor kırmıştı, fakat yeni yılla girilmesiyle altın fiyatlarında inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlar düştükçe yatırımcıları üzerken, borcu olan ve düğün yapmak isteyenler ise sevindi. Fiyatlar düşüşe geçince borcu olanlar kuyumculara akın ediyor, ancak yatırımcılar ise halen beklemede.
İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek şöyle konuştu: "Altın fiyatları gerçekten tarihi bir zirve yapmıştı, açıkçası bizler de altın fiyatlarının bu kadar aşağı düşeceğini beklemiyorduk."
"Koronavirüs aşısının piyasaya çıkmasının da bunda etkisi var. Yatırımcılar üzüldü belki, fakat borcu olan ve düğün yaptırmak isteyenlerinin işine yaradı."
"İşlerimiz güzel, Allah şükürler olsun fiyatların düşmesiyle yine altın alan çok. Satan yok şimdilik. Uzmanlardan aldığımız bilgilere göre bir kaç ay sonra altın fiyatları yükselecek. Şimdi altın almanın tam zamanı, borcu olanlar için büyük bir fırsat."