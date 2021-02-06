Altın düştü, düğün yapacaklar kuyumculara koştu! Uzmanı uyardı: Altın tekrar zirveyi görecek

2020 yılında altın fiyatları rekor kırmıştı, fakat yeni yılla girilmesiyle altın fiyatlarında inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlar düştükçe yatırımcıları üzerken, borcu olan ve düğün yapmak isteyenler ise sevindi. Fiyatlar düşüşe geçince borcu olanlar kuyumculara akın ediyor, ancak yatırımcılar ise halen beklemede.