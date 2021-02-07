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AK Partili Şenel Yediyıldız kaza geçirdi

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, memleketinden Ankara'ya dönüş yolunda Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaza yaptı. Yediyıldız, Ankara'ya sevk edildi.

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ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Ankara’ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yediyıldız'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

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