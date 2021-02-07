Sakarya'da yangını fark eden komşu faciayı önledi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir binanın üçüncü katında doğalgaz kombisinin yanmasının ardından alevler eve sıçradı. Yangını fark eden bir komşunun uyarısı sayesinde büyük bir facia önlendi.

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SAKARYA'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 241. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katının balkonunda bulunan kombi alev aldı. Alevler, daha sonra balkon kapısı ve pencerelere sıçradı.

Karşı binada oturan Yaşar Serte isimli vatandaş, alevleri fark edince durumu itfaiyeye bildirerek komşularını uyardı. Evde uyurken yangına yakalanan aile, komşularının uyarısı sonrasında hemen doğalgaz ve elektrik girişini kapatarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken; yangını fark eden komşu Yaşar Serte, "Bir an duman ve alevler gördüm, itfaiyeyi aradım ve hemen gidip kapıya vurdum. İçeride uyuyorlarmış. İtfaiye geldi ve müdahalede bulundu" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.