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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlere seslenecek

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın çevrimiçi düzenlenecek açılışında EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrimiçi düzenlenecek programın açılışında EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek. 

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım" ifadelerini kullandı.

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