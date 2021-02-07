BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  YEREL

İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgası kanlı bitti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de bekçi olduğu öğrenilen bir kişi, market önüne aracını park etmek isterken yoldan geçen başka bir otomobildeki kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı.

Abone ol

İSTANBUL Sultangazi Cebeci Mahallesi 2546. Sokak'ta meydana gelen olayda; Gaziosmanpaşa'da görev yapan bekçi, mesai dışında marketi olan akrabasını ziyarete geldi. Marketin önüne gelen bekçi Zeyd Baltacı, aracını marketin önüne park edeceği sırada yoldan geçen otomobildeki 5 kişiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası araçtan inen 5 kişi, bekçiye saldırdı. Olayı gören market çalışanı yakını Enes Saydanoğlu (17) da tartışmaya dahil oldu.

Sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken; yoldan geçen otomobilde bulunanlardan bir kişi, market çalışanı Enes Saydanoğlu'na ateş açtı. Bacağından yaralanan Saydanoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. O sırada bekçi Baltacı'da silahıyla havaya ateş açtı. İsmi henüz öğrenilemeyen ateş açan kişi ve beraberindeki 4 kişi geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; yaralı Saydanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saydanoğlu'nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürürüyor
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Şubat Pazar)
Beşiktaş Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Joe Biden'den İran'a yaptırım açıklaması
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sivasspor'un galibiyet hasreti Ankaragücü deplasmanında bitti
Hindistan'da büyük facia! Yüzlerce kişi kayıp
Sakarya'da yangını fark eden komşu faciayı önledi
Hazine ve Maliye Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
Türkiye'nin artan etkinliği Fransızları rahatsız etti
Yorumlar