Beşiktaş Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in son 2 haftasında 5 puan yitiren Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. 21'de N'Sakala'nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Kartal, galibiyet golünü 81'de Rosier ile buldu. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten Beşiktaş, zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi. Galibiyet hasreti altı maça çıkan Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş, tek golle kazandı.

Beşiktaş, 21'de N'Sakala'nın 2. sarı kart ile kırmızı kartı görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini gole kapattı ve oyunun da hakimi oldu. Konyaspor, rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek yerine geride beklemeyi tercih etti. Kartal'a galibiyeti getiren golü 81'de Rosier kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Beşiktaş, 48 puanla zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanda kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk olacakken; Konyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.

11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.

54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.

59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.

81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0

83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

90+2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş: 1 - 0 :Konyaspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal (Dk. 90+3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 N'Koudou)

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Cikalleshi), Sekidika, Kravets

Gol: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal, Dk. 90 Vida (Beşiktaş)