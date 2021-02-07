TRT'den o paylaşımlar için açıklama

TRT, "Sıfır Atık" programındaki bir bölümün kesilerek, twitter'da yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. İçeriğin çarpıtıldığı belirtilen açıklamada art niyetli olduğu belirtildi.

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Bazı sosyal medya sitelerinde TRT Belgesel'de yayınlanan "Sıfır Atık" programındaki bir bölümün kesilerek yayınlanmasına TRT'den tepki geldi. TRT, programdaki bölümün bazı art niyetli kesimler tarafından çarpıtılarak paylaşıldığını belirterek, yapılan yorumların üzücü olduğu kaydedildi.

TRT'den yapılan açıklamada tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıfır atıkla ilgili birçok proje yapıldığını TRT Belgesel'de yayınlanan "Sıfır Atık" programının da bunlardan biri olduğu belirtildi.

Programın bir kısmı kesilerek art niyetli biçimde paylaşıldığı; ancak programda atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemlerinin anlatıldığı kaydedilerek şunlar ifade edildi;

"İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür.

TRT, bu ve bunun gibi sosyal sorumluluk projelerini bundan sonra da desteklemeye devam edecektir.

Yiyecek ve giyecek israfından atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasına, doğal kaynakların kirletilmeden kullanılması ve korunması gibi birçok konuda izleyiciye önemli bilgiler sunan ve bu konularda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sıfır Atık programının tüm bölümlerini TRTizle.com internet sitemizden izleyebilirsiniz."

