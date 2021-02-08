MHP'li belediye başkanı darp edildi

Kırıkkale'nin MHP'li Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz saldırıya uğradı. Tehdit edildiğini söyleyen Türkyılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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KIRIKKALE’nin Yahşihan Belediye Başkan Osman Türkyılmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dün rutin saha denetimleri esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırmasıyla darp edildi. Dizinden yara alan Başkan Türkyılmaz, kendi imkanıyla Tıp Fakültesi Hastanesine giderek tedavi oldu. Türkyılmaz, doktorların kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından emniyet güçleri tarafından kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı, sevenleri yalnız bırakmadı

Olayı duyan ilçe halkı Türkyılmaz’ın evinin önüne gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuyla ilgili Türkyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde yaptığım yürüyüşler esnasında bilinmeyen bir şahıs tarafından darp edildim. Sağlığımda herhangi bir sıkıntı yoktur. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

"Tehdit ediliyorum"

Daha önceden de tehditler aldığını belirten Türkyılmaz, “Tehdit alıyordum. Çünkü biliyorsunuz Yahşihan büyük bir bölge. Hatalı işler vardı. O hatalı işleri düzeltmeye çalışıyoruz. Tehditlerimiz vardı. Olayın sıcaklığıyla ne olduğunu bilmiyoruz ama hemen hastaneye geçtik. Sağ olsun doktorlar ilgilendiler. Şu anda da evimde dinleniyorum. İstirahat halindeyim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kimliği belirli değil. Emniyetimiz çalışıyor. Herkes rahat olsun. İşimizin başındayız. Sağlığımız yerinde” ifadesini kullandı.