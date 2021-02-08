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Süleyman Soylu'dan tokat gibi cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollandalı siyasetçi Kati Piri'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek açıklamasına twitter'dan cevap verdi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi'nde olaylara destek vereceğini açıklayan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'ye "Kötü isteklerin hiç gerçekleşmeyecek" diyerek yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Türkiye düşmanlığıyla bilinen Hollandalı siyasetçi Kati Piri'ye tepki gösterdi.

Soylu, Boğaziçi'ndeki provokatörlere destek vereceğini açıklayan Kati Piri'nin paylaşımını alıntılayarak "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin hiç gerçekleşmeyecek..." dedi.

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