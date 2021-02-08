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Hareketli saatler! Uçaktan inen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı

RUSYA'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. 

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Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları(THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve THY'nin TK2182 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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