İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı! Kaymakamlıktan açıklama geldi

İSTANBUL'da hafta sonu güzel havanın da etkisiyle vatandaşlar kendini sokağa attı. Kısıtlamaya rağmen sahiller yürüyüş yapan banklarda oturan vatandaşlarla doldu taştı. Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Abone ol

İstanbul'da 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Ancak havanın güzel olması İstanbullulara kısıtlamayı unutturdu, çok sayıda vatandaşın kendini sahillere attığı görüldü.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki pek çok sahilinde manzara aynıydı.

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama

Beşiktaş Kaymakamlığı, Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki haberlere konu olan şahısların, turist ve kısıtlamalardan muaf kişiler olduğunu bildirdi.

Beşiktaş Kaymakamlığının Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bazı basın organlarında çıkan haberleri konu alan paylaşımda, "Basında çıkan haberler doğrultusunda yapılan incelemelerde ilgili şahısların turist ve kısıtlamalardan muaf kişiler oldukları tespit edilmiş olup, emniyet birimlerimizce konunun takibi hassasiyetle yapılmaktadır. Kısıtlamalara uymayan kişilere gerekli idari/adli işlemler uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.