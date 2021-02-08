Yeni kriz! Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek iddiası

CHP’de ‘Memleket Hareketi’ adı altında muhalefet hareketi başlatan Muharrem İnce bugün bir basın toplantısıyla "istifa" kararını açıklayacak.

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Önce taciz haberleri ardından da üst üste istifalarla sarsılan CHP'yi bir kriz daha bekliyor.

Sabah'ın iddiasına göre Muharrem İnce, saat 13.30’da Ankara’da ofisinin önünde açık havada basın toplantısında istifa kararını açıklayacak.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de belirginleştirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı

2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.