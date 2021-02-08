Diyanet İşleri Başkanlığına yeni atamalar yapıldı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atandı.Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine yeni üyeler atandı.
Yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı
Atanan isimler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.