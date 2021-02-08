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Elazığ'da evinin önüne gidip aşağı çağırdı! Sokakta dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ’da evinin önüne gittiği genci silahla vurarak yaralayan şüpheli, arkadaşlarıyla otomobili bırakarak kaçtı. Yaralı genç tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yanına iki arkadaşını alarak otomobille F.Y.’nin (24) evinin önüne geldi. F.Y.’yi konuşmak için dışarı çağıran gurup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile M.S., belinden çıkardığı silah ile ateş ederek F.Y.’yi yaraladı. Şüpheli ve arkadaşları, otomobili de olay yerinde bırakıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Otomobil, çekici ile kaldırılarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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