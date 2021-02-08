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Samsun'da 6 yaşındaki çocuk ağabeyini hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da küçük kardeşlerin kavgasında 6 yaşındaki çocuk, cep telefonunu oyun oynamak için kendisine vermeyen ağabeyini kafasına odunla vurarak hastanelik etti.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Irak uyruklu J.Z.J.A.H. adlı çocuk, cep telefonu ile oyun oynayan ağabeyi 13 yaşındaki A.Z.J.A.H.'nin elinden telefonu alıp kendisi oyun oynamak istedi.

Ağabeyinin telefonu vermemesi üzerine küçük çocuk, ağabeyini kafasına odunla vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan ağabey A.Z.J.A.H., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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