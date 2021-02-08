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İsmail Kartal'dan istifa sorusuna dikkat çeken yanıt

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta maçında, İttifak Holding Konyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş'a 3 puanı Rosier, 81. dakikada getirdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 48 yaparak liderlik yarışına da devam etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan İsmail Kartal, "Oyunun bir bölümünde kontrol bizdeydi. Sonra kontrolü Beşiktaş'a kaptırdık. Beşiktaş çok iyi oyuncuları olan bir takım, 10 kişi olmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Bizim 10 kişi kalan takıma kaybetmemiz elbette iyi değil" dedi.

Takımdaki geleceği ile ilgili de konuşan Kartal, "Eğer yönetimden bir karar gelirse, yönetimin alacağı karara saygı duyarım" ifadelerini kullandı. 

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