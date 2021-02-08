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Konya'da otomobille minibüs çarpışıp devrildi! Feci kazada korkunç detay

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da otomobille çarpışan minibüsün devrildi. Kazada 1'i 1.5 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 150’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 KB 4167 plakalı otomobil, Torun Tuncer (33) yönetimindeki 42 GEA 49 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs şarampole devrildi. 

Kazada minibüs sürücüsü Torun Tuncer ve yanında bulunan Tolga Tuncer (32), Figen Alp (24) ve 1,5 aylık  Mehmet Ali Tuncer yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, otomobili terk edip kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayda aracın arka tekerlek kısımlarının kopması kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 

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