Nihat Özdemir'den olaylı derbi yorumu: Ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz

Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlarla ilgili ''İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.'' dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlarla ilgili A Spor'a konuştu. Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde tamamı Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama, derbiye özel deneme amaçlı yapıldı ancak maç sırasında yaşanan olumsuz olaylardan dolayı bir daha tekrarlamayacağız.

''Ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz''

İnsanlar stada geliyor ama küfrediyorlar. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

''6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz''

Disiplin Kurulu'nun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söyledi. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti.

''Galiz küfürler ve hakaretler...''

Terim şöyle konuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."

''Orada herkes kabadayıdır"

Terim, tribünden edilen küfürler hakkında sert açıklamalarını basın toplantısında da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik. Yarın sabah (bugün) itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" dedi.