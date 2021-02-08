Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni anayasa yanıtı olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına olumsuz yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Diktatörler insan haklarına dayalı demokratik bir Anayasa istemezler" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Günlerdir tartışılan konuya ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemi önererek, mevcut anayasanın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

“İktidar inandırıcı, güven verici değil”

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin detaylarını anlatan Kılıçdaroğlu'na Yetkin, "Bunlar yeni bir Anayasa’da yer bulamaz mı?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise şu cevabı verdi:

"Bunları yapmak için öncelikle yeni bir Anayasaya öncülük edecek olan yürütme organının, yani iktidarın inandırıcı, güven verici olması lazım. Biz iktidarı inandırıcı, güven verici bulmuyoruz. Yürürlükte olan Anayasaya bile uymayan bir iktidar, nasıl demokratik bir anayasa yapacak? Bizi nasıl inandıracak?"

“Diktatörler narsistir, demokrasi istemez”



Yetkin'in "Erdoğan’ı Anayasa’ya uymamakla suçluyorsunuz ama mevcut Anayasa da AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakının eseri. Bu bir çelişki değil mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu karşılığı verdi:

"Yaşadığımız otoriter yapıyı öngören ve kuvvetler ayrılığını kaldıran mevcut Anayasa değişikliği 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL koşullarında ki biz “Sivil darbe” diyoruz, o koşullarda [16 Nisan 2017’deki] halkoylamasıyla kabul edildi. Tıpkı 12 Eylül darbesinden sonra yapılan Anayasa referandumundaki gibi… Bu süreçte ülke uzun süre Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildi.

Tarih bize şunu göstermiştir. Diktatörler insan haklarına dayalı demokratik bir Anayasa istemezler. Tam aksine güçler ayrılığının, kendilerini zayıflattığını, yönetimleri için zaaf oluşturduğuna inanırlar. Çünkü diktatörler, gücü elinde bulundurdukları sürece ayakta kalabileceklerini düşünürler. Bu anlayışta olmalarının temel nedeni ise tüm diktatörlerin narsist olmasıdır."