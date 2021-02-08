Erol Bulut'a gelen kağıdın sırrı ortaya çıktı! İşin aslı bakın neymiş

Erol Bulut'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak işin aslı başka çıktı.

Abone ol

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. Galatasaray maçının son dakikalarında elindeki kağıtla yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan Erol Bulut'un o anları sosyal medyada gündem oldu. Spekülasyonlara neden olan o görüntülerde Erol Bulut'un elindekilerin maç notları olduğu ortaya çıktı.

''Biz halen zirve ortağıyız. Şampiyon olacağız"

Sabah'ın aktardığı habere göre; derbide ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında kaybeden Fenerbahçe'de özellikle taraftarların büyük tepki gösterdiği teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasında oyuncularından bu maçı unutmalarını ve ileri bakmalarını istedi. Takımına ligde hâlâ zirveye ortak olduklarının altını çizen Bulut, "Elbette yenildiğimiz için üzülmeniz çok normal. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz halen zirve ortağıyız. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

''Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli''

Erol Bulut, ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hatırlatarak "Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Ligin bitiminde bunu hepimiz birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin" dedi.

Kağıdın sırrı ortaya çıktı

Erol Bulut'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak bu kağıtta Erol Bulut'un maçla ilgili notları olduğu belirtildi.