Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş'tan sert sözler: Arda Turan'a ceza verilmeli

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı bir canlı yayında Arda Turan'a ceza verilmesi gerektiğini ifade ederken, 1907 tribününe üç bin kişi alındığı iddialarını da yalanladı.

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Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

''Arda Turan'a ceza verilmeli''

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a telefonla bağlanarak şu ifadeleri kullandı; "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir. Arda Turan denilen futbolcunun soyunma odasında ettiği küfürlere ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız."

''Elbette tasvip etmiyoruz ama iki olayı kıyaslamak doğru değil''

Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Yusuf Günay, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ın açıklamalarına yanıt verdi. "Onları anlıyorum, mağlubiyetin getirdiği bir durum söz konusu." diyen Yusuf Günay, Arda Turan'ın soyunma odası görüntüleri hakkında da açıklamalarda bulundu; "Maçtan sonra soyunma odasında kutlama esnasında olan bir şey. Türkçe bilmeyen futbolcumuz sosyal medyada yanlışlıkla paylaştı. Paylaşmasa kimsenin haberi olmayacaktı. Elbette tasvip etmiyoruz ama iki olayı kıyaslamak doğru değil."