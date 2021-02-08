15 tatil ne zaman bitiyor 2. dönem ne zaman başlıyor?

15 tatil ne zaman bitiyor? Öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim alanında hizmet veren işletmecilerin merakla beklediği sömestr tatilinin sona ereceği tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl 1 hafta uzatma kararı aldığı 15 tatil, Şubat ayının üçüncü haftasında tamamlanmış olacak.

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Pandemi koşullarından dolayı uzun süredir dijital ortamda devam eden eğitim öğretime yarıyıl tatili nedeniyle ara verildi. Bir süredir devam eden ve ara tatil ile birleştirilen yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği, veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, sömestr tatili ne zaman bitecek?

18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline devam ederken bir yandan da ikinci eğitim döneminin başlayacağı tarihi sorguluyor.

15 tatil ne zaman bitecek: Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

Okullarda yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak: Milli Eğitim Bakanlığı, köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını planlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını hedefliyor.

Köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden, çocukların eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasına karar verildi.

Ancak salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerde uzaktan eğitimi önerebilecek.

Türkiye'de köy yerleşim yerlerindeki ilkokul düzeyinde 6 binin üzerindeki birleştirilmiş sınıfın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlaması hedefleniyor. Bu okullarda 15 Şubat'tan itibaren 130 bin dolayındaki öğrenciye yüz yüze eğitim verilmeye başlanacak.

Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarını da 15 Şubat'ta tam zamanlı açacak. İstatistiklere göre, Türkiye'de anaokulu düzeyindeki 2 bin 700 kurumda 400 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor.